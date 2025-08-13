Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να καταστρέψει τις διακοπές σας χωρίς να το ξέρετε

Παρά την εντυπωσιακή του φύση, το ChatGPT δεν είναι πανάκεια για ταξιδιωτικό σχεδιασμό. Όσο φιλικό και να εμφανίζεται, προσφέρει συχνά προτάσεις που αποδεικνύονται άσχετες ή λανθασμένες.

Γενικευμένες και ανακριβείς προτάσεις

Σε δοκιμαστικό σενάριο, ζήτησε ταξίδι με βρέφος. Το ChatGPT πρότεινε προορισμούς όπως Μαυρίκιο, Ανταρκτική και Νέα Ζηλανδία, αγνοώντας την ηλικία του παιδιού. Επίσης, προσέφερε dates φεστιβάλ και εκδηλώσεων, που τελικά ήταν λανθασμένες — δύο ημέρες μπροστά ή πίσω.

Λάθη σε πτήσεις και διαμονές

Έδωσε λάθος δρομολόγια πτήσεων (π.χ. φαινομενικά απευθείας διαδρομή που δεν υπάρχει), εκτιμήσεις κόστους που απέχουν από την πραγματικότητα και ξενοδοχεία χωρίς τιμές ή σωστές πληροφορίες. Το αποτέλεσμα ήταν αναγκαστικές επαληθεύσεις και ξενύχτια στο διαδίκτυο.

