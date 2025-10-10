Πώς οι κορυφαίοι επαγγελματίες επικοινωνούν με τους προϊσταμένους τους

Η Μέλοντι Γουάιλντινγκ έχει γνωρίσει πολλούς εργαζομένους που νιώθουν απογοητευμένοι στη δουλειά τους. Άλλοι δεν καταλαβαίνουν τι ζητά ο προϊστάμενός τους, άλλοι αισθάνονται ότι τους αγνοούν σε σημαντικά έργα ή ευκαιρίες για προαγωγή, και άλλοι είναι εξαντλημένοι από τις εσωτερικές «πολιτικές» στο γραφείο. Όπως εξηγεί στο βιβλίο της, όλα αυτά καταλήγουν σε ένα βασικό ζήτημα: τη δυσκολία διαχείρισης της σχέσης με τους ανωτέρους, σύμφωνα με το CNBC Make It.

Ίσως ο όρος να θυμίζει «ξεπερασμένες» πρακτικές, όπως το να κρατά κανείς χαμηλό προφίλ ή να προσπαθεί να είναι αρεστός στους ανωτέρους του. Ωστόσο, στο βιβλίο «Managing Up: Πώς να παίρνεις αυτό που χρειάζεσαι από τους υπεύθυνους», η Γουάιλντινγκ δίνει έναν πιο σύγχρονο ορισμό: η διαχείριση ανωτέρων είναι η στρατηγική διαχείριση της σχέσης με όσους έχουν μεγαλύτερη εξουσία, δηλαδή, με τον προϊστάμενο.

Η Γουάιλντινγκ, συνεργάτρια του CNBC Make It, αξιοποιεί την πολύπλευρη εμπειρία της ως θεραπεύτρια, καθηγήτρια ανθρώπινης συμπεριφοράς και σύμβουλος επαγγελματικής ανάπτυξης στελεχών. Έχει συνεργαστεί με χιλιάδες επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων στελέχη εταιρειών όπως η Google, η Amazon και άλλες επιχειρήσεις της λίστας Fortune 500.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ