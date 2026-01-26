Πώς οι μέλισσες βοηθούν τους επιστήμονες να καταλάβουν το άγνωστο

Η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι μέλισσες επεξεργάζονται και κατανοούν πληροφορίες θα μπορούσε, θεωρητικά, να προσφέρει στους ανθρώπους ένα εργαλείο επικοινωνίας με εξωγήινους πολιτισμούς, σύμφωνα με ένα νέο νοητικό πείραμα.

Παρότι οι εξελικτικές πορείες των προγόνων των μελισσών και των ανθρώπων χωρίστηκαν πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, τα δύο είδη φαίνεται να μοιράζονται ορισμένα βασικά γνωρίσματα, όπως η κοινωνική οργάνωση, η ικανότητα επικοινωνίας και συγκεκριμένες μαθηματικές δεξιότητες. Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι, παρά το ελάχιστο μέγεθος του εγκεφάλου τους, οι μέλισσες μπορούν να επιλύουν απλές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης, να διακρίνουν ποσότητες ως άρτιες ή περιττές και ενδεχομένως να αντιλαμβάνονται ακόμη και την έννοια του μηδενός.

Με αφετηρία αυτά τα ευρήματα, επιστήμονες από τα πανεπιστήμια Monash University και RMIT University στην Αυστραλία θέτουν το ερώτημα αν τα μαθηματικά μπορούν να λειτουργήσουν ως κοινός κώδικας επικοινωνίας με εξωγήινες μορφές ζωής. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, εφόσον οι μέλισσες είναι σε θέση να κατανοούν μαθηματικές έννοιες, αυτές οι ιδέες δύσκολα εξαρτώνται αποκλειστικά από την ανθρώπινη γλώσσα. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι οι μέλισσες, σε αντίθεση με θηλαστικά όπως οι μακάκοι ή τα δελφίνια, ανήκουν στα εξελικτικά πιο απομακρυσμένα από τον άνθρωπο είδη που εμφανίζουν μαθηματικές ικανότητες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ