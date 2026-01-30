Πώς προχωρά η υιοθέτηση της AI στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η θέση της Ελλάδας – Το γράφημα της εβδομάδας

Βήματα για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να κάνουν οι επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη, με τα δεδομένα της Eurostat να μαρτυρούν αύξηση της τάξης του 6,5% το 2025 έναντι του 2024.

Την ίδια στιγμή βέβαια φαίνεται ότι το προβάδισμα σε επίπεδο επιχειρηματικών σχημάτων πηγαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις, γεγονός που ενδέχεται να συνηγορεί στο γεγονός ότι η χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της λίστας.

1 στις 5 επιχειρήσεις στην ΕΕ χρησιμοποίησε τεχνολογίες AI το 2025

Συγκεκριμένα, βάσει των τελευταίων στοιχείων της Eurostat, το 2025 περίπου το 20% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 10 ή περισσότερους εργαζομένους χρησιμοποίησε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες.

Το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 6,5% έναντι του 13,5% του 2024. Σε σύγκριση δε με το 2021 (7,7%) και το 2023 (8,1%), η χρήση τεχνολογιών AI γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το προηγούμενο έτος σχεδόν μια στις πέντε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 10 και πλέον εργαζόμενους ή αυτοαπασχολούμενοι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης:

