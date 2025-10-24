Τελευταία θέση η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη για τηλεργασία

Την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στη νέα παγκόσμια έρευνα του Compare the Market Australia που παρουσιάζει ποιες χώρες προσφέρουν τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για εργασία από το σπίτι. Η εν λόγω έρευνα κατατάσσει 26 χώρες ανάλογα με το πόσο κατάλληλες είναι για εξ αποστάσεως εργασία, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το κόστος ενέργειας, το ίντερνετ, οι ώρες εργασίας, το μέγεθος σπιτιού και η ποιότητα ζωής.

Τα σκήπτρα της πιο ευνοϊκής χώρας για εργασία από το σπίτι έχει η Ολλανδία με μέση ταχύτητα ίντερνετ 188,5 Mbps, κόστος ηλεκτρικού 0,26 €/kWh και μέσο εβδομαδιαίο κόστος εργασίας από το σπίτι μόλις 1,35 €, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση (26η) της σχετικής λίστας με μέση ταχύτητα ίντερνετ 72,54 Mbps, κόστος ηλεκτρικού 0,23 €/kWh και μέσο εβδομαδιαίο κόστος εργασίας από το σπίτι μόλις 2,35 €, δηλαδή κατά 75% ακριβότερο από την πρώτη χώρα της κατάταξης.

