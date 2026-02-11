Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα αποφύγετε τον φόρο αν έχετε ανείσπρακτα ενοίκια

Με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να ξεκινά φέτος στις 15 Μαρτίου, οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια το 2024, θα πρέπει να δράσουν άμεσα για να αποφύγουν την καταβολή φόρου.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει μεν απαλλαγή για τα ανείσπρακτα ενοίκια, ωστόσο αυτή δεν ενεργοποιείται αυτόματα.

Αντίθετα, προϋποθέτει συγκεκριμένες κινήσεις πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, καθώς και την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών, με κεντρικό εργαλείο το έντυπο Ε411.

Για να αποφευχθεί ο φόρος, με συντελεστές από 15% έως 45%, για ανείσπρακτα ενοίκια του 2025, δεν αρκεί η απλή αναγραφή τους στα έντυπα Ε1 και Ε2.

Η φορολογική απαλλαγή «κλειδώνει» μόνο εφόσον έχουν προηγηθεί συγκεκριμένες νομικές και διοικητικές ενέργειες πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

