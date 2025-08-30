Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας της Eurostat η Ελλάδα

Σαφή περιφερειακά πρότυπα οικονομικής ικανοποίησης αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά.

Η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων τη συσχέτιση μεταξύ των ετήσιων καθαρών αποδοχών – τόσο ονομαστικά όσο και σε όρους αγοραστικής δύναμης (PPS) – και της ικανοποίησης από την οικονομική κατάσταση. Σε σύνολο μελετώνται 36 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ, υποψήφιων προς ένταξη χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών EFTA.

Τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης για την οικονομική κατάσταση εμφανίζουν η Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες. Κατά μέσο όρο, οι πολίτες της ΕΕ βαθμολογούν την οικονομική τους κατάσταση με 6,6 σε μια κλίμακα από το 0 («καθόλου ικανοποιημένος») έως το 10 («πλήρως ικανοποιημένος»). Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, στο 5,3.

Η μικρότερη οικονομική ικανοποίηση των πολιτών καταγράφεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες

Εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία για τη Γερμανία, όπου παρά τη δυνατή οικονομία οι πολίτες δηλώνουν χαμηλή ικανοποίηση για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τη Eurostat, το πόσο δυνατό οικονομικά είναι ένα νοικοκυριό είναι μεν σημαντικό για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου, αλλά παίζει και καθοριστικό ρόλο στη γενική ικανοποίηση από τη ζωή.

Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) αντικατοπτρίζουν τη συνολική εκτίμηση των ερωτηθέντων τη στιγμή που βιώνουν τη δεδομένη κατάσταση. Οι παράγοντες που λαμβάνουν υπ’ όψιν τους είναι η επάρκεια του εισοδήματός τους, το επίπεδο αποταμιεύσεων, η δυνατότητα αποπληρωμής χρεών, η ικανότητα κάλυψης μεγάλων έκτακτων εξόδων και το ύψος των περιουσιακών στοιχείων του νοικοκυριού συνολικά, αναφέρει το euronews.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ