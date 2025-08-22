Πόσο θα κοστίζει η κιλοβατώρα τον Σεπτέμβριο

Αν δεν υπάρξει αλλαγή στην εκπτωτική πολιτική των εταιρειών -έχουν δικαίωμα να τροποποιούν ανά μήνα το ποσοστό έκπτωσης επί της αρχικής τιμής- η “πράσινη” κιλοβατώρα θα μπορεί να κοστίζει ακόμη και 12,6 λεπτά -ή 15 λεπτά για καταναλώσεις μεγαλύτερες των 500 κιλοβατωρών ανά μήνα- από 15,15 λεπτά και 17,5 λεπτά αντίστοιχα που είναι οι χρεώσεις του Αυγούστου. Πρόκειται για ραγδαία αλλαγή σκηνικού σε σχέση με τον περυσινό Αύγουστο: πέρυσι η τιμή χονδρικής έφτανε στα 13,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και φέτος ο μήνας φαίνεται να κλείνει στην περιοχή 7 λεπτών καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 45,9%.