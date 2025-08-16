Ρεύμα: «Βουτιά» στην χονδρεμπορική τιμή λόγω… Δεκαπενταύγουστου

«Βουτιά» λόγω της χαμηλότερης ζήτησης καταγράφουν οι τιμές του ρεύματος στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά. Κάτι αναμενόμενο καθώς σήμερα, 15 Αυγούστου, μεγάλη Εορτή της Παναγίας, είναι αργία, ενώ παράλληλα για αρκετούς ξεκινούν οι θερινές διακοπές.

Αντίστοιχο κλίμα επικρατεί και στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, καθώς για σήμερα η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 59,59 ευρώ, καταγράφοντας πτώση κατά 34,83% σε σχέση με χθες που ήταν στα 91,44 ευρώ.

Όσον αφορά τη διακύμανση, έχουμε, για μια ακόμη μέρα, αρνητική τιμή στο χαμηλότερο άκρο και συγκεκριμένα στα -0,10 ευρώ/MWh ενώ σαφώς πεσμένη είναι και η υψηλότερη τιμή που φτάνει στα 105,57 ευρώ/MWh, έναντι 278,77 ευρώ/MWh που ήταν χθες.

Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι για σχεδόν 7 ώρες από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα καταγράφονται μηδενικές ή και αρνητικές τιμές, λόγω της αυξημένης παραγωγής των ΑΠΕ, δηλαδή τόσο των αιολικών όσο και των φωτοβολταϊκών πάρκων. Στη συνέχεια, η τιμή ανεβαίνει (με το peak των 105,57 ευρώ να σημειώνεται στις 7 το απόγευμα) καθώς η παραγωγή των ΑΠΕ υποχωρεί και εισέρχον.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ