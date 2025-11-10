Πότε παύει να ισχύει το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης -Ποιοι πρέπει να το παραδώσουν μέσα στο 2025

Τα χάρτινα διπλώματα οδήγησης τείνουν να εκλείψουν, καθώς οι οδηγοί που τα έχουν ακόμη στην κατοχή τους, υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν έπειτα από μία συγκεκριμένη ηλικία.

Όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και είναι ακόμη κάτοχοι του παλιού, χάρτινου διπλώματος οδήγησης, οφείλουν να το παραδώσουν και στη θέση του να προμηθευτούν τη νέα άδεια οδήγησης, σε μορφή κάρτας. Επομένως αν έχετε συμπληρώσει μέσα στο 2025 τα 65 έτη, και εφόσον διατηρείτε ακόμη χάρτινο δίπλωμα, πρέπει να το αντικαταστήσετε άμεσα.

Μάλιστα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την ανανέωσή του, πρέπει να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από παθολόγο και οφθαλμίατρο. Παράλληλα, οι οδηγοί δεν πρέπει να ξεχνούν ότι με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, η ανανέωση της άδειας γίνεται κάθε τρία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ