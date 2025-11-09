Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα

Παρατείνεται έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Β’ φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», που στοχεύει στη διευκόλυνση της καθημερινότητας ατόμων με αναπηρία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, οι δικαιούχοι που έχουν ήδη λάβει προέγκριση στην Α’ φάση καλούνται, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας prosvasimotita.minscfa.gov.gr, να δηλώσουν το ακίνητο στο οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις — είτε πρόκειται για κύρια, δευτερεύουσα κατοικία ή επαγγελματική στέγη — καθώς και τη σχέση τους με αυτό και τα έργα προσβασιμότητας που επιθυμούν να υλοποιήσουν.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, που αντιμετωπίζουν κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Παρέχει επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ, με προκαταβολή 50% και πλήρως ψηφιακή διαδικασία αξιολόγησης και εκταμίευσης. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ράμπες, αναβατόρια, αυτοματισμούς, ειδικές τεχνικές διαμορφώσεις, αλλά και εξοπλισμό που βελτιώνει την πρόσβαση στο σπίτι ή τον χώρο εργασίας, καθώς και τις αμοιβές μηχανικών για την πιστοποίηση των εργασιών.

