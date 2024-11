Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα -Έχουμε δικαίωμα να χτυπάμε τα κράτη που δίνουν όπλα στο Κίεβο

«Στοιχεία παγκόσμιας σύρραξης» έχει αποκτήσει πλέον ο πόλεμος στην Ουκρανία, είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε διάγγελμά του.

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την επίθεση της Ουκρανίας με βρετανικούς πυραύλους κατά της Ρωσίας, ο Πούτιν μίλησε για έναν πόλεμο που έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια της Ουκρανίας, απειλώντας με παγκόσμια σύρραξη.

Putin says Russia test-fired a new ballistic missile at the Yuzhmash factory in Ukraine. This is his response to the US and UK letting Ukraine hit targets in Russia with advanced weapons.

He says Russia has the right to target countries that let Ukraine use their weapons. pic.twitter.com/5lhsw4fgAn

