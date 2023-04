Pre League Ανδρών: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κλειστό – Η Καλαματα 80 διασταυρώνει ξίφη με τον Κέρκη Σάμου

Στην πρεμιέρα του τελικού των play off της Pre league Ανδρών η Καλαμάτα 80 με όπλο την έδρα και την αποφασιστικότητά της υποδέχεται σε λίγες ώρες τον ισχυρό Κέρκη Σάμου φιλοδοξώντας να κάνει το μισό βήμα ανόδου για την Volley League. Η έδρα για πολλοστοφή φορά είναι αυτή που θα παίξει τον καθοριστικό της ρόλο δίνοντας άλλη δυναμική στην ομάδα, που επιδίωκει με αξιώσεις, για τρίτη σερί χρονιά, να κάνει το άλμα στη μεγάλη κατηγορία.

Ο αγώνας με ώρα έναρξης 18:00 θα προβληθεί από το ψηφιακό κανάλι Best Hybrid 1 της τηλεόρασης Best Πελοποννήσου.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 1 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.

Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, στη δική σας επιλογή, ο νέος ενημερωτικός και ψυχαγωγικός κόσμος στα χέρια σας, εδώ όπου χτυπάει η “καρδιά” της περιφέρειας, σε ένα ακόμη πρωτόγνωρο εγχείρημα, με το BEST Hybrid. Την ψηφιακή πλατφόρμα του BEST Media Group που σας προσφέρει νέες δυνατότητες παρακολούθησης των προγραμμάτων μας.

Ανακοίνωση: Λόγω της υπερβολικής ζήτησης εισιτηρίων για το σημερινό παιχνίδι με αντίπαλο τον ΑΣ Κέρκης Μαραθοκάμπου Σάμου και δεδομένου του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί λόγω της ανακατασκευής του χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, παρακαλούμε το φίλαθλο κοινό να προσέλθει αρκετά πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού.

Η ομάδα της πόλης μας δίνει ένα πολύ κρίσιμο αγώνα για την άνοδο στην Α1 Εθνική κατηγορία – Volleyleague με έναν άξιο αντίπαλο, έναν αγώνα υψηλού θεάματος και δυσκολίας.

Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο! #staytuned

Κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube AO KALAMATA 1980 VOLLEYBALL για να παρακολουθείτε αποκλειστικά πλούσιο υλικό από την καθημερινότητα της ομάδας μας!

#GoWolves #PreleagueMen #aok80 #kalamata #kalamata80 #messinia #greece #hellas #volleyball #volley #pallavolo #ThisIsKalamata #ThisIsOurHouse #DefendYourHouse #TrustTheProcess #InTheMaking #believe #itstime