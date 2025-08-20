Προ των πυλών ειδοποιήσεις για 350.000 ιδιοκτήτες ανασφάλιστων ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη

«Ραβασάκια» συνοδευόμενα με προειδοποιήσεις για πρόστιμα ακόμα και 10.000 ευρώ ετοιμάζεται να στείλει η ΑΑΔΕ για όσους ιδιοκτήτες ΙΧ δεν έχουν ασφάλιση, δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

ΥΠΟΙΚ και ΑΑΔΕ αναμένεται να βάλουν μπρος, από τον επόμενο κιόλας μήνας, στην αποστολή προστίμων σε περισσότερους από 350.000 ιδιοκτήτες οχημάτων ΙΧ, οι οποίοι εντοπίστηκαν κατά την αρχική ηλεκτρονική διασταύρωση του Ιουνίου να κυκλοφορούν παρανόμως.