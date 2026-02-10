Τελευταία Νέα
Προχωρούν οι εργασίες κατασκευής της νέας δεξαμενής ύδρευσης στον Άη Γιάννη Καρβούνη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της νέας δεξαμενής υδροδότησης στον Αη Γιάννη Καρβούνη στην Καλαμάτα.

Οι εν εξελίξει εργασίες, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, Ανδρέα Καραγιάννη, αφορούν τη σκυροδέτηση των τοιχείων της δεξαμενής.

Σημειώνεται ότι η νέα δεξαμενή υδροδότησης 8.300 m3, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής για το Δήμο Καλαμάτας, έρχεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του Δήμου. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στην ενταγμένη Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Καλαμάτας» με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 8.000.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φορέα υλοποίησης έχει τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

