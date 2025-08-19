Προετοιμασία για τη Λευκή Νύχτα στις 30 Αυγούστου 2025 – Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη εμπορική γιορτή

Διευρυμένη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου 2025, στο Δημαρχείο Καλαμάτας ενόψει της διοργάνωσης της “Λευκής Νύχτας” του Δήμου Καλαμάτας, το Σάββατο 30 Αυγούστου. Στη σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, μετείχαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση της συγκεκριμένης βραδιάς, που διοργανώνεται για 11η χρονιά.

Η “Λευκή Νύχτα”, που έχει εξελιχθεί σε μια γιορτή για την πόλη, με προσφορές από τα εμπορικά καταστήματα, με καλλιτεχνικές δράσεις και εκδηλώσεις, με πλήθος κόσμου να συρρέει στην πόλη της Καλαμάτας, και φέτος αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης και μεγάλης επισκεψιμότητας για την πόλη μας.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ MINI BUS ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Και φέτος, θα ισχύσουν το Σάββατο 30 Αυγούστου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο και το ιστορικό κέντρο της πόλης, με τα οχήματα των επισκεπτών να κατευθύνονται στα μεγάλα πάρκινγκ των καταστημάτων στη νέα είσοδο της πόλης (πάρκινγκ LIDL, METRO), καθώς και στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς. Οι επισκέπτες θα παρκάρουν περιμετρικά της πόλης, και στη συνέχεια με έκτακτα δρομολόγια θα μεταφέρονται με τα mini bus του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, ανά 15′, στο κέντρο της πόλης, με τερματισμό την Νέδοντος και το ιστορικό Δημαρχείο.

Από την Τροχαία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκείνη τη βραδιά, που αναμένεται να ξεκινούν από τις 19.00 το απόγευμα έως και τις 02.00 τα ξημερώματα, και να καταλαμβάνουν το ιστορικό κέντρο της πόλης αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα του εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας. Στόχος, όπως κάθε χρόνο, να δοθεί προτεραιότητα στους πεζούς ώστε να κάνουν τα ψώνια τους, και να περιηγηθούν ελεύθερα στην “καρδιά” της πόλης, απολαμβάνοντας τις καλλιτεχνικές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Με διευρυμένο ωράριο θα δουλέψουν και τα εμπορικά καταστήματα έως τις 02:00 ώστε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που αναμένεται να επισκεφτεί την πόλη και να κάνει τις αγορές του. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας έχει δώσει κατευθύνσεις στα μέλη του για προσφορές και μεγάλες εκπτώσεις ειδικά για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Ταυτόχρονα και το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας θα παραμένει ανοιχτό, με Κέντρο Πρώτων Βοηθειών και την παρουσία του Ερυθρού Σταυρού και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ και όλη η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι σε επιφυλακή.

Επιπλέον κάδοι απορριμμάτων, ανακύκλωσης και σύμμεικτων, θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να διατηρηθεί καθαρή η πόλη, ενώ η υπηρεσία Καθαριότητας θα αναλάβει αμέσως μετά το δύσκολο έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας των δρόμων.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Φέτος η διοργάνωση θα είναι πολυθεματική, καθώς προγραμματίζονται πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία του εμπορικού κέντρου της πόλης, όπως στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου, στον πεζόδρομο της Αριστομένους, στην αναπλασμένη Πλατεία 23ης Μαρτίου (Ιστορικό Κέντρο) καθώς και στην Αριστομένους στο ύψος του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μικρά μουσικά σχήματα, αλλά και συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο, με το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας και τις Σχολές σύγχρονου χορού της πόλης μας, που θα διανθίσουν το πρόγραμμα της βραδιάς με χορευτικές παραστάσεις σε διαφορετικά σημεία του εμπορικού κέντρου, δίνοντας παλμό και προσφέροντας μουσικοχορευτικό θέαμα στους εκατοντάδες επισκέπτες, που αναμένεται να κατακλύσουν και φέτος την Καλαμάτα για τη βραδιά της 11ης Λευκής Νύχτας.

Στη σύσκεψη μετείχαν αιρετοί, εκπρόσωποι της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΦΑΡΙΣ, της Κοινότητας Καλαμάτας, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη από την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Καθαριότητας.