Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
19
Αύγουστος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ζωή στο χωριό… (video)

Share

Μπορεί τον Αύγουστο να χωριά να σφύζουν από ζωή θυμίζοντας κάτι από το παρελθόν. Ωστόσο τον υπόλοιπο χρόνο δεν είναι έτσι με τους κατοίκους να προσπαθούν όπως μπορούν να κρατήσουν ζωντανό τον τόπο τους.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ