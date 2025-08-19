Η ζωή στο χωριό… (video)

Share Μπορεί τον Αύγουστο να χωριά να σφύζουν από ζωή θυμίζοντας κάτι από το παρελθόν. Ωστόσο τον υπόλοιπο χρόνο δεν είναι έτσι με τους κατοίκους να προσπαθούν όπως μπορούν να κρατήσουν ζωντανό τον τόπο τους. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 19 Αυγούστου 2025 11:34 πμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΧΩΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Την Παρασκευή 22 Αυγούστου η Λευκή Νύχτα Σπάρτης 19.08.2025 Νέες εξετάσεις για τους 70χρονους -Τι αλλάζει στους μεγαλύτερους σε ηλικία οδηγούς 19.08.2025 Στην Καλαμάτα ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης 19.08.2025 Array