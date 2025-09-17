Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών για Πέμπτη στη Μεσσηνία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει το Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 18/9/2025 ως ακολούθως: Έναρξη δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Δολών, Καρδαμύλης, Αγ.Νικολάου, Άριος, Μεσοχωρίου, Μεσοποτάμου, Σουληναρίου, Αμφιθέας, Αγριλιάς, Γλυφάδας, Στρεφίου.

Συνέχιση του δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Μάνεση, Πετριτσίου, Κρεμμυδίων, Μεταμόρφωσης, Σταυροπηγίου, Κυνηγού.

Επισημαίνουμε ότι: