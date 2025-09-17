Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
17
Σεπτέμβριος
TOP
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών για Πέμπτη στη Μεσσηνία

Share

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει το Πρόγραμμα δολωματικών  ψεκασμών  που θα πραγματοποιηθούν  την Πέμπτη, 18/9/2025 ως ακολούθως:        Έναρξη δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Δολών, Καρδαμύλης, Αγ.Νικολάου, Άριος, Μεσοχωρίου, Μεσοποτάμου, Σουληναρίου, Αμφιθέας, Αγριλιάς, Γλυφάδας, Στρεφίου.

Συνέχιση του δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Μάνεση, Πετριτσίου, Κρεμμυδίων, Μεταμόρφωσης, Σταυροπηγίου, Κυνηγού.

Επισημαίνουμε ότι:

  1. Οι ελαιοκαλλιεργητές παρακαλούνται να συνεργάζονται με τους συντελεστές του Προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του.
  2. Το αναλυτικό πρόγραμμα ψεκασμών, με τις ημερομηνίες και τις αγροτικές περιοχές, του κάθε ψεκαστικού συνεργείου, αναρτάται σε πίνακες ανακοινώσεων ή/και σε καφενεία των Τοπικών Κοινοτήτων, με ευθύνη των εργολάβων, ώστε να λάβουν γνώση οι ελαιοπαραγωγοί.
  3. Οι ελαιοπαραγωγοί τις ημέρες των ψεκασμών να ανοίξουν τυχόν περιφραγμένα λιοστάσια για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού.
  4. Για την ασφάλεια των συνεργείων, οι ελαιοκαλλιεργητές οφείλουν να έχουν καθαρίσει τα λιοστάσια από διάφορα εμπόδια και ζιζάνια, ώστε να είναι προσβάσιμα και ασφαλή για τα συνεργεία ψεκασμού.
  5. Οι ελαιοπαραγωγοί παρακαλούνται να παρευρίσκονται στα λιοστάσια τους για την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και να αναφέρουν έγκαιρα στην Υπηρεσία μας οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.
  6. Σε λιοστάσια στα οποία υπάρχουν ζώα (αιγοπρόβατα, ιπποειδή) δεν θα γίνεται ψεκασμός. Αυτά πρέπει να έχουν απομακρυνθεί πριν την ημερομηνία ψεκασμού από τον ιδιοκτήτη τους.
  7. Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία των μελισσοσμηνών.
  8. Οι βιοκαλλιεργητές οφείλουν να οριοθετούν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους, όπως προβλέπεται. Σε περίπτωση της μη ύπαρξης της ειδικής σήμανσης που προβλέπεται, οι εργολάβοι ψεκασμού δεν φέρουν καμία ευθύνη
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ