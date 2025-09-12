Ενημέρωση για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2025 στη Μεσσηνία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς της χωρικής αρμοδιότητάς της ότι το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ελαιοπαραγωγοί, οι οποίοι προτίθεται να αρχίσουν τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου προς ελαιοποίηση ή της βρώσιμης ελιάς νωρίτερα από την τυπική περίοδο ωρίμανσής του καρπού ή λόγω πρωιμότητας της ποικιλίας οφείλουν να οριοθετήσουν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους για την αποφυγή ψεκασμού από τα συνεργεία δακοκτονίας. Σε περίπτωση της μη ύπαρξης της ειδικής σήμανσης, οι εργολάβοι ψεκασμού δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2025 καθώς και το χρονικό όριο που απαιτείται για τη συγκομιδή μετά την τελευταία εφαρμογή του σκευάσματος είναι:

Εμπορική ονομασία σκευάσματος Δραστική ουσία Τελευταία εφαρμογή FORZA with zeon technology 10 CS lambda-cyhalothrin 7 ημέρες DECIS PROFI 25 WG deltamethrin 7 ημέρες SUCCESS 0,24CB spinosad 14 ημέρες PROSPERACE acetamiprid 7 ημέρες EXIREL BAIT 10 SE cyantraniliprole 7 ημέρες

Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω κατά την έναρξη συγκομιδής, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο και τη βρώσιμη ελιά.