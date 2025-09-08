Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών για Τρίτη στη Μεσσηνία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει το Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 9/9/2025 ως ακολούθως: Έναρξη δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Αβραμιού, Αρσινόης, Ελληνοεκκλησιάς, Δάρα, Φοινικούντας, Αγ.Νίκωνος και Λαγκάδας.

Συνέχιση του δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Λαιίκων, Καρποφόρας, Χράνων, Φαλάνθης, Χωματάδας και Καλλιθέας.

Επισημαίνουμε ότι: