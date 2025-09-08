Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών για Τρίτη στη Μεσσηνία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει το Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 9/9/2025 ως ακολούθως: Έναρξη δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Αβραμιού, Αρσινόης, Ελληνοεκκλησιάς, Δάρα, Φοινικούντας, Αγ.Νίκωνος και Λαγκάδας.
Συνέχιση του δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Λαιίκων, Καρποφόρας, Χράνων, Φαλάνθης, Χωματάδας και Καλλιθέας.
Επισημαίνουμε ότι:
- Οι ελαιοκαλλιεργητές παρακαλούνται να συνεργάζονται με τους συντελεστές του Προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του.
- Το αναλυτικό πρόγραμμα ψεκασμών, με τις ημερομηνίες και τις αγροτικές περιοχές, του κάθε ψεκαστικού συνεργείου, αναρτάται σε πίνακες ανακοινώσεων ή/και σε καφενεία των Τοπικών Κοινοτήτων, με ευθύνη των εργολάβων, ώστε να λάβουν γνώση οι ελαιοπαραγωγοί.
- Οι ελαιοπαραγωγοί τις ημέρες των ψεκασμών να ανοίξουν τυχόν περιφραγμένα λιοστάσια για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού.
- Για την ασφάλεια των συνεργείων, οι ελαιοκαλλιεργητές οφείλουν να έχουν καθαρίσει τα λιοστάσια από διάφορα εμπόδια και ζιζάνια, ώστε να είναι προσβάσιμα και ασφαλή για τα συνεργεία ψεκασμού.
- Οι ελαιοπαραγωγοί παρακαλούνται να παρευρίσκονται στα λιοστάσια τους για την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και να αναφέρουν έγκαιρα στην Υπηρεσία μας οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.
- Σε λιοστάσια στα οποία υπάρχουν ζώα (αιγοπρόβατα, ιπποειδή) δεν θα γίνεται ψεκασμός. Αυτά πρέπει να έχουν απομακρυνθεί πριν την ημερομηνία ψεκασμού από τον ιδιοκτήτη τους.
- Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία των μελισσοσμηνών.
- Οι βιοκαλλιεργητές οφείλουν να οριοθετούν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους, όπως προβλέπεται. Σε περίπτωση της μη ύπαρξης της ειδικής σήμανσης που προβλέπεται, οι εργολάβοι ψεκασμού δεν φέρουν καμία ευθύνη