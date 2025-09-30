Η πορεία του προγράμματος δακοκτονίας στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μεσσηνίας ανακοινώνει την εξέλιξη του φετινού προγράμματος δακοκτονίας, το οποίο εφαρμόζεται σε 171 κοινότητες της περιοχής. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, επάρκεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συνεχή επιστημονική παρακολούθηση, στόχος της ΔΑΟΚ είναι η προστασία της ελαιοκαλλιέργειας από τον δάκο, η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και η διασφάλιση της ποιότητας του μεσσηνιακού ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς της χωρικής αρμοδιότητάς της για την εφαρμογή του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τη φετινή ελαιοκομική περίοδο.

Το Πρόγραμμα Δακοκτονίας εφαρμόζεται σε 171 Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες της χωρικής αρμοδιότητάς μας. Η ΔΑΟΚ Μεσσηνίας από το προηγούμενο ήδη έτος είχε εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας καθώς και επάρκεια από κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη την ανθεκτικότητα του δάκου σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την πρακτική της εναλλαγής δραστικών ουσιών και τον μέγιστο αριθμό επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο σύμφωνα με την ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός στο σύνολο των ΔΚ/ΤΚ που μετέχουν στο πρόγραμμα δακοκτονίας,. Επιπλέον έχει ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός στο 92% των ΔΚ/ΤΚ και ο τρίτος δολωματικός ψεκασμός στο 30% των ΔΚ/ΤΚ.

Η λήψη δε της απόφασης διενέργειας εκάστου δολωματικού ψεκασμού σε κάθε ΔΚ/ΤΚ της περιοχής ευθύνης μας, στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε επιστημονικά και ορθολογικά στοιχεία (όπως καταλληλότητα του καρπού για ωοτοκία, το μέσο όρο δάκων ανά παγίδα τύπου McPhail και 5/νθήμερο, αναλογία θηλυκών-αρσενικών), κλιματικές συνθήκες θερμοκρασίας-υγρασίας, ιστορικά στοιχεία προηγούμενων ετών για περιοχές με ιστορικό υψηλών πληθυσμών και αποβλέπει στην προστασία του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών της περιοχής μας, αφού η καλλιέργεια της ελιάς αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το ελαιόλαδο δε και η βρώσιμη ελιά αποτελούν από τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα στηρίζοντας την εθνική οικονομία.

Δοθέντος ότι αφενός η εποχή που διανύουμε, λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία) είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εμφάνιση τόσο δακοπροσβολών όσο και μυκητολογικών προσβολών και αφετέρου σε ορισμένες Τοπικές Κοινότητες έχουν ολοκληρωθεί ή επίκειται άμεσα να ολοκληρωθούν οι δολωματικοί ψεκασμοί, καλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να μην εφησυχάζουν, να παρακολουθούν τις καλλιέργειες τους και να συνεργάζονται με τους υπευθύνους του προγράμματος Δακοκτονίας και με τους τεχνικούς συμβούλους τους, προκειμένου να λαμβάνουν οδηγίες για συμπληρωματικές δράσεις, στην περίπτωση που χρειαστεί, πάντα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας τα αναγραφόμενα στην ετικέτα των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων και την σχετική νομοθεσία που αφορά στην χρήση γεωργικών φαρμάκων. Δεν επιτρέπονται οι ψεκασμοί κάλυψης για την αντιμετώπιση του δάκου σε ελαιώνες, ο ελαιόκαρπος των οποίων προορίζεται για παραγωγή ΠΟΠ ελαιολάδου.

Επισημαίνεται εκ νέου, ότι οι ελαιοπαραγωγοί, οι οποίοι προτίθεται να αρχίσουν τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου προς ελαιοποίηση ή της βρώσιμης ελιάς νωρίτερα από την τυπική περίοδο ωρίμανσής του καρπού ή λόγω πρωιμότητας της ποικιλίας, οφείλουν να οριοθετήσουν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους για την αποφυγή ψεκασμού από τα συνεργεία δακοκτονίας. Σε περίπτωση της μη ύπαρξης της ειδικής σήμανσης, οι εργολάβοι ψεκασμού δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2025 καθώς και το χρονικό όριο που απαιτείται για τη συγκομιδή μετά την τελευταία εφαρμογή του σκευάσματος είναι:

Εμπορική ονομασία σκευάσματος Δραστική ουσία Τελευταία εφαρμογή FORZA with zeon technology 10 CS lambda-cyhalothrin 7 ημέρες DECIS PROFI 25 WG deltamethrin 7 ημέρες SUCCESS 0,24CB spinosad 14 ημέρες PROSPERACE acetamiprid 7 ημέρες EXIREL BAIT 10 SE cyantraniliprole 7 ημέρες

Είμαστε στη διάθεση των ελαιοπαραγωγών για οποιοδήποτε ανακύπτον θέμα κατά την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Η αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ