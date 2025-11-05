Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, ενημερώνει ότι το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (γάτες).

Η δράση αυτή υλοποιείται μετά από πρόσκληση του Δήμου προς τους Εθελοντές Κτηνιάτρους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου με στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού τους και τη βελτίωση των συνθηκών ευζωίας τους, με βάση το Νόμο 4830/21.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ο Δήμος Καλαμάτας συνεργάζεται με τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, παρακαλούνται οι κτηνίατροι της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καλαμάτας, εφόσον το επιθυμούν, να διαθέσουν τα ιατρεία τους για τη διενέργεια των στειρώσεων, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην επιτυχία του προγράμματος και στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Για δηλώσεις ενδιαφέροντος στην εν λόγω δράση καθώς και περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας:

1)Βούλγαρη Βασιλική, τηλέφωνο: 2721360856, e-mail: [email protected]

2)Ηλιόπουλος Δημήτριος, τηλέφωνο: 2721360855, e-mail: [email protected]

Η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος και την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς της πόλης μας.