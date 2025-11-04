Γευσιγνωσία Μελιού στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας

Οι δράσεις στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας συνεχίζονται, με μια αφιέρωση στο μέλι και τον κόσμο της μελισσοκομίας.

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 19:00, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια θεματική γευσιγνωσία αφιερωμένη στο μέλι, με προσκεκλημένη την κα Μαίρη Νικολάου – γευσιγνώστρια μελιού, μελισσοκόμο και βασιλοτρόφο, καθώς και η πρώτη πιστοποιημένη γευσιγνώστρια μελιού στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες στον κόσμο με διεθνή αναγνώριση.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές ποικιλίες μελιού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να ανακαλύψουν τις γευστικές και αρωματικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα είδη, καθώς και να ενημερωθούν για τη σημασία της μελισσοκομίας στην τοπική παραγωγή και τη συμβολή της στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Εκθετηρίου, στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου της Αριστομένους, ο οποίος λειτουργεί πλέον ως σημείο ανοιχτής επαφής με τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής και εντάσσεται στο νέο κύκλο εκδηλώσεων του Εκθετηρίου, που σκοπό έχουν να αναδείξουν την αξία των τοπικών προϊόντων, να δημιουργήσουν δεσμούς με τους επισκέπτες και επαγγελματίες, και να προβάλουν τις μικρές επιχειρήσεις της περιοχής μέσα από εμπειρίες γευσιγνωσίας και αφήγησης.

Ο Δήμος Καλαμάτας υπενθυμίζει ότι ο χώρος του Εκθετηρίου είναι ανοιχτός προς χρήση από τοπικές επιχειρήσεις, είτε για τη μόνιμη έκθεση προϊόντων, είτε για θεματικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της τοπικής αγοράς και ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ πρωτογενούς τομέα, γαστρονομίας και τουρισμού.

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ή αξιοποίηση του Εκθετηρίου είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/CjBimQn168Rvme8h8