Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης ροής σε κανάλια νερού στην Π.Ε. Αργολίδας

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η παραλαβή και εγκατάσταση δύο συστημάτων μέτρησης ροής χωρίς επαφή για κανάλια νερού, καθώς και δύο μονάδων προσωρινής καταγραφής και τηλεμετάδοσης των μετρήσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Τα συστήματα επιτρέπουν την ακριβή και συνεχή παρακολούθηση της ροής των υδάτων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της διαχείρισης των αρδευτικών πόρων και στην καλύτερη εποπτεία των υδρολογικών δεδομένων.

Οι θέσεις εγκατάστασης που επιλέχθηκαν είναι η Γέφυρα Ήρας, στην περιοχή Άργους και η Αρχή του Σίφωνα Άργους.

Η συγκεκριμένη προμήθεια ενισχύει τις δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής, υποστηρίζοντας αποτελεσματικότερα τον αγροτικό τομέα και τις ανάγκες άρδευσης της Αργολίδας.