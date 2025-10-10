Πρόοδος εργασιών στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Π. Μπαχράμης

Οι εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Π. Μπαχράμης συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό και ήδη αποδίδουν σημαντικά αποτελέσματα. Ο χώρος αναβαθμίζεται ουσιαστικά, με στόχο την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητική του ανανέωση προς όφελος όλων των χρηστών του.

Εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί:

Τοποθέτηση νέων πλαστικών καθισμάτων στην κερκίδα κάτω από τα καταστήματα.

Αντικατάσταση σπασμένων καθισμάτων με καινούρια στις κερκίδες από την πλευρά του δρόμου.

Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων στους προβολείς.

Επισκευή, συντήρηση και τοποθέτηση νέων καθισμάτων στους πάγκους των ομάδων.

Τοποθέτηση νέων διχτυών στις δύο εστίες.

Εγκατάσταση πράσινων προστατευτικών διχτυών πίσω από τις εστίες.

“Χτένισμα”, ρίψη καουτσούκ και γενική συντήρηση του πλαστικού τάπητα.

Συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιώργο Λαζαρίδη «η προσπάθεια συνεχίζεται καθημερινά, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων, τη συνεχή βελτίωση του χώρου, τον καλλωπισμό και την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού».

Το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζονται:

Καθαρισμός, πλύσιμο με πιεστικό και βάψιμο με τσιμεντόχρωμα των κερκίδων.

Συντήρηση και επισκευή του πάγκου των γιατρών.

Κλάδεμα των ευκαλύπτων περιμετρικά του γηπέδου.

Διαμόρφωση και καθαρισμός της κερκίδας πίσω από τους πάγκους.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Εκ μέρους του Τμήματος Αθλητισμού γίνεται έκκληση προκειμένου να υπάρξει σεβασμός από αθλούμενους και φιλάθλους της αθλητικής εγκατάστασης.

Η διατήρηση της καθαριότητας, η αποφυγή πρόκλησης ζημιών και η προσεκτική χρήση των εγκαταστάσεων αποτελούν ευθύνη όλων μας, ώστε το Δημοτικό Γήπεδο Π. Μπαχράμης να παραμείνει λειτουργικό, ασφαλές και όμορφο για αθλητές, προπονητές, μαθητές και πολίτες.