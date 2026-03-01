Τελευταία Νέα
Προς σημαντική πτώση τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος μετά την υποχώρηση της χονδρικής κάτω από τα 80 ευρώ τον Φεβρουάριο

Η μέση τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος έπεσε το Φεβρουάριο κάτω από τα 80 ευρώ, έναντι 108 ευρώ τον Ιανουάριο, γεγονός που πρόκειται να πιέσει αρκετά προς τα κάτω και τα τιμολόγια λιανικής που θα ανακοινωθούν στις αρχές Μαρτίου.

Αξίζει να επισημάνουμε, επίσης, ότι πρόκειται για ένα νούμερο 27% χαμηλότερο σε μηνιαία βάση και 48% χαμηλότερο από τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Σύμμαχοι του καταναλωτή το Φεβρουάριο ήταν αφενός οι συγκρατημένες διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπών, και αφετέρου η υψηλή παραγωγή των υδροηλεκτρικών και των ΑΠΕ, ιδίως των αιολικών. Έτσι, η τιμή χονδρικής έπεσε σε επίπεδα που είχαμε να δούμε αρκετά χρόνια το χειμώνα, αν και οφείλεται εν μέρει σε δομικούς και εν πολλοίς σε έκτακτους παράγοντες, όπως οι βροχές.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

