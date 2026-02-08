Ρεύμα: Μαζική έξοδος από τα πράσινα τιμολόγια – Στροφή 83% των νοικοκυριών στα σταθερά (πίνακας)

Ισχυρή στροφή των οικιακών καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφεται μέσα στο 2025, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αλλαγή στη δομή της λιανικής αγοράς, την ώρα που η ΡΑΑΕΥ προχωρά στην οριστικοποίηση μιας νέας κατηγορίας «ευέλικτων σταθερών» προϊόντων που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη συγκεκριμένη τάση.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά εγκαταλείπουν τα ειδικά («πράσινα») τιμολόγια και στρέφονται προς συμβόλαια με εκ των προτέρων καθορισμένο κόστος, επιδιώκοντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και προστασία από πιθανές διακυμάνσεις της αγοράς.

Άλμα 83% στα σταθερά τιμολόγια μέσα σε έντεκα μήνες

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ που καταγράφουν τις μετακινήσεις και τα μερίδια αγοράς έως και τον Νοέμβριο του 2025, ο αριθμός των οικιακών μετρητών που είναι ενταγμένοι σε σταθερά τιμολόγια αυξήθηκε από 867.161 τον Ιανουάριο του 2025 σε 1.587.374 τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ