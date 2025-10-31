Προσλαμβάνονται 300 ειδικοί φρουροί στην ΕΛ.ΑΣ., αποκλειστικά για φύλαξη των μουσείων

Η κλοπή αλά Αρσέν Λουπέν στο Λούβρο χτύπησε καμπανάκια και στην κυβέρνηση, εγείροντας προβληματισμούς σχετικά με την ασφάλεια των ανεκτίμητων θησαυρών στα εν Ελλάδι μουσεία.

Έτσι, με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη μετά από συνεννόηση με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προλαμβάνονται 300 επιπλέον άτομα στην Ελληνική Αστυνομία που θα αξιοποιηθούν για τη φύλαξη των μουσείων – και μόνο των μουσείων, όχι των αρχαιολογικών χώρων, όπως είχε ακουστεί αρχικά.

Η πρόσληψη θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ με μόρια, με την ειδική ταχεία διαδικασία που ακολουθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και ήδη υπάρχει έτοιμη λίστα αναμονής.

Οι 300 νέοι αστυνομικοί θα είναι ειδικοί φρουροί και θα ανήκουν οργανικά στην ΕΛ.ΑΣ. Θα μπουν στη Σχολή της Αστυνομίας για να πάρουν από κοινού με άλλους τη γενική εκπαίδευση του αστυνομικού (3-4 μήνες) και κατόπιν θα υπάρξει εξειδικευμένη εκπαίδευση για τη φύλαξη μουσείων.

