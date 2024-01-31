Προσλήψεις και αναβάθμιση του νοσοκομείου Κυπαρισσίας και των ΚΥ Φιλιατρών και Γαργαλιάνων ζητά ο Σύλλογος Φίλων Νοσηλευτικής Μονάδας

Προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αναβάθμιση του νοσοκομείου Κυπαρισσίας και των κέντρων υγείας Φιλιατρών και Γαργαλιάνων, η κήρυξη του νοσοκομείου Κυπαρισσίας ως άγονου καθώς και η δημιουργία ειδικού τμήματος επειγόντων περιστατικών είναι μεταξύ των αιτημάτων του συλλόγου Φίλων Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας.
Σε ανακοίνωση που υπογράφει η πρόεδρος του συλλόγου κα Χαϊδω Παναγιωτοπούλου αναφέρονται τα εξής:
“Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΌΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΟΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.
Η ΥΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ, ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ , ΥΠΕΡΤΕΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΣΟΤΙΜΑ, ΜΕ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
-ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΟΤΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
-ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
-ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
-ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :
– ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
-ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΑΡΑΓΑΛΙΑΝΩΝ
-ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ, ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
-ΤΗΝ ΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΣ ΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΗΤΑΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΤΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΈΧΟΝΤΑ ΛΑΒΕΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ,
-ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
– ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ, ΒΑΣΙΚΕΣ, ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
-ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ,( π.χ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ) ΑΜΕΣΑ, ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΖΩΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
-ΝΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ,
ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΗΔΗ !
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΪΔΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ”