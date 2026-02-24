Τελευταία Νέα
ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη ξέρει ποιο είναι το σωστό πρωινό

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το πότε τρώμε μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό για την υγεία και το αδυνάτισμα όσο με το τι τρώμε, με ενδείξεις να επιβεβαιώνουν ότι η κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ συνδέεται με αύξηση του βάρους. Άρα, θα πρέπει να επιλέγουμε ένα χορταστικό πρωινό έναντι ενός μεγάλου βραδινού; Μια νέα μελέτη σε ενήλικες υπέρβαρους ή παχύσαρκους υποδηλώνει ότι αυτή είναι η πιο σωστή στρατηγική.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση ενός καλού πρωινού, πλούσιου σε πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες και ο περιορισμός της ενεργειακής πρόσληψης το βράδυ συσχετίστηκαν με απώλεια βάρους.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Nutrition, έδειξε επίσης ότι όσοι ακολουθούσαν μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη ένιωθαν λιγότερη πείνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες οδήγησε σε ελαφρώς μεγαλύτερη απώλεια βάρους και βελτίωση της βιοποικιλότητας του εντέρου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

