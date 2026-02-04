Πρόσληψη τριών εργαζομένων στο νέο Κέντρο Κοινότητας Γορτυνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Γορτυνίας προχώρησε στην πρόσληψη τριών (3) εργαζομένων, με την υπογραφή συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της συγκρότησης και της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας στο Σταυροδρόμι Γορτυνίας.

Οι προσλήψεις αυτές ενισχύουν ουσιαστικά τις κοινωνικές δομές του Δήμου και εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια για τη στήριξη των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μέσα από σύγχρονες και προσβάσιμες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Οι ειδικότητες που στελεχώνουν το Κέντρο Κοινότητας είναι ως ΠΕ Ψυχολόγων / Ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων η Αθανασία Μπούσμπουρα, ως ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού / Ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού η Δήμητρα Παναγιωτοπούλου και ως ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας / Ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών η Μαρία- Γεωργία Πολυδώρου.

Καθοριστικό και ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της όλης διαδικασίας αποτελεί το γεγονός ότι και τα τρία (3) άτομα που προσλήφθηκαν είναι Γορτύνιες και μόνιμοι κάτοικοι της Γορτυνίας διαθέτοντας αποδεδειγμένη εντοπιότητα, η οποία διασφαλίζει την άμεση, βιωματική και σε βάθος γνώση των τοπικών κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών ενώ παράλληλα αποτυπώνει έμπρακτα τη δημιουργία και στήριξη θέσεων απασχόλησης για νέους ανθρώπους της περιοχής. Μέσω της αξιοποίησης της εντοπιότητας, ενισχύεται ουσιαστικά η σύνδεση της δομής με την τοπική κοινωνία, καλλιεργείται σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και προάγεται η τοπική ανάπτυξη με ανθρώπινο δυναμικό που γνωρίζει, ζει και δραστηριοποιείται στον τόπο.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης δήλωσε σχετικά:

«Ως Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δομές που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Η δημιουργία του νέου Κέντρου Κοινότητας στη Γορτυνία αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Με σχέδιο, συνεργασία και ενσυναίσθηση, διασφαλίζουμε ότι στη Γορτυνία κανείς και καμία δεν μένει πίσω.»