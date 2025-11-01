Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
1
Νοέμβριος
TOP
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής της εκδήλωσης αγώνα «5η Ανάβαση Τσακώνας 2025»

Share

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι λόγω διεξαγωγής της εκδήλωσης αγώνα «5η Ανάβαση Τσακώνας 2025», θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρίπολης-Καλαμάτας και στις δύο κατευθύνσεις από τη 52,5 χ/θ έως την 57,7 χ/θ:

  • το Σάββατο, 1.11.2025, κατά τις ώρες 07:00 – 19:00 &
  • την Κυριακή, 2.11.2025, κατά τις ώρες 07:00 – 18.30.

 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη, μέσω του ανισόπεδου κόμβου Παραδεισίων καθώς και του ανισόπεδου κόμβου Τσακώνας, κατά περίπτωση.

Κατά της απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.

 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ