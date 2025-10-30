Τελευταία Νέα
Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για ληστεία σε κοινότητα της Μεσσήνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών, για την εξιχνίαση υπόθεσης ληστείας, η οποία έλαβε χώρα χθες (29.10.2025) το πρωί, σε τοπική κοινότητα του δήμου Μεσσήνης, όταν άγνωστοι δράστες, έχοντας
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισήλθαν σε οικία αλλοδαπής και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου ο
ένας εξ αυτών την ακινητοποίησε, ενώ οι έτεροι αφού ερεύνησαν τους χώρους αφαίρεσαν χρήματα και
εξερχόμενοι, όχημα ιδιοκτησίας έτερης παθούσας. Δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Προανάκριση
διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

