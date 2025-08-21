Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος -Ποιο αξεσουάρ πρέπει να βγάλεις άμεσα από το αυτοκίνητο σου

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) βάζει στο στόχαστρο μια παράνομη «πατέντα» που χρησιμοποιούν αρκετοί οδηγοί για να προχωρούν σε μια πολύ επικίνδυνη παράβαση.

Οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας έχουν αποδειχθεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό των τροχαίων παραβάσεων και τη μείωση των ατυχημάτων στους δρόμους.

Παρόλα αυτά, δεν λείπουν οι οδηγοί που βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν από τον έλεγχο αυτό, αξιοποιώντας συσκευές που κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο και είναι εύκολα προσβάσιμες.

