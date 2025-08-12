Προτεραιότητα στη διατροφή και λιγότερα έξοδα: Οι Έλληνες περιορίζουν τις διακοπές

Παρότι η αποταμίευση παραμένει σημαντική για πολλούς Έλληνες, ο αυθορμητισμός, οι επιρροές από τον κοινωνικό τους περίγυρο και η επιθυμία για προσωπική απόλαυση καθορίζουν συχνά τις ταξιδιωτικές επιλογές, με τα social media να παίζουν ελάχιστο ρόλο.

Αυτό καταδεικνύει έρευνα της Revolut, που διεξήχθη σε δείγμα 1.000 ατόμων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, 41% των συμμετεχόντων έχει ξεχωριστό ταμείο για διακοπές, ενώ 37% δεν αποταμιεύει από πριν, αλλά βρίσκει τους πόρους όταν προκύψει ανάγκη. Ηλικιακά, οι πιο συνεπείς είναι οι 25-34 ετών, με πάνω από τους μισούς να αποταμιεύουν συστηματικά για τα ταξίδια τους.

Αυθορμητισμός αντί προβολής

Οι Έλληνες γενικά δείχνουν εγκράτεια στα έξοδα. Το 38% δηλώνει ότι δεν θα υπερέβαινε ποτέ τον προϋπολογισμό του για διακοπές, ενώ 30% λέει πως το απέφυγε τελευταία στιγμή. Όταν συμβαίνει υπέρβαση, η κύρια αιτία είναι η ανάγκη να «ζήσουν τη στιγμή», όπως απάντησε το 27%. Το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο στη Generation Z, όπου σχεδόν οι μισοί το αναφέρουν ως βασικό κίνητρο.

