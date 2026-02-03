Τελευταία Νέα
Πρωτιά του ΓΣ Ακρίτας 2016 σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου χάρη στις επιδόσεις των αθλητών του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στα Τρίκαλα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 για άλλη μία χρονιά συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στα Τρίκαλα (1/2/2026) και οι επιδόσεις των τεσσάρων αθλητών και αθλητριών του του έδωσαν την πρωτιά σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, η Μπαστακού Αθήνα τερμάτισε 13η στην κατηγορία Κ23, ο Παπαδημητρίου Χρήστος 39ος στην κατηγορία Κ18, ο Ρούτσης Δημήτρης 54ος στην κατηγορία Ανδρών και η Μενουδάκη Αγάπη 68η στην κατηγορία Κ18.

Ο Σύλλογός μας πιστός στη φιλοσοφία του να επενδύει και να εκπροσωπείται από αθλητές του τόπου μας νιώθει απόλυτα δικαιωμένος για τις επιλογές του. Την αποστολή συνόδευσαν ο προπονητής Κώστας Κουβαράς και ο πρόεδρος Πέτρος Παπαδόπουλος.

