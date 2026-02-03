Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
3
Φεβρουάριος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δύο φιλικά, κεκλεισμένων των θυρών για την Καλαμάτα εν όψει των play off

Share

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των play off που θα κρίνουν την άνοδο στη Super League και η ομάδα της Καλαμάτας προετοιμάζεται πυρετωδώς για την πιο κρίσιμη αυτή περίοδο.

Μάλιστα, σήμερα η ΠΑΕ Καλαμάτα γνωστοποίησε πως θα πραγματοποιηθούν δυο φιλικές αναμετρήσεις, ωστόσο κεκλεισμένων των θυρών, εντός έδρας.

Ειδικότερα, “Η ΠΑΕ Καλαμάταενημερώνει πως θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.

Η Μαύρη Θύελλα θα αντιμετωπίσει αύριο την Κόρινθο (04/02, 15:00) και την Κυριακή την Ηλιούπολη (08/02, 15:00).

Τα δύο φιλικά θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Παραλίας και θα έχουν προπονητικό χαρακτήρα, συνεπώς δεν θα επιτραπεί η παρουσία των φιλάθλων μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ PLAY OFF

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode