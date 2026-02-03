Δύο φιλικά, κεκλεισμένων των θυρών για την Καλαμάτα εν όψει των play off

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των play off που θα κρίνουν την άνοδο στη Super League και η ομάδα της Καλαμάτας προετοιμάζεται πυρετωδώς για την πιο κρίσιμη αυτή περίοδο.

Μάλιστα, σήμερα η ΠΑΕ Καλαμάτα γνωστοποίησε πως θα πραγματοποιηθούν δυο φιλικές αναμετρήσεις, ωστόσο κεκλεισμένων των θυρών, εντός έδρας.

Ειδικότερα, “Η ΠΑΕ Καλαμάταενημερώνει πως θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.

Η Μαύρη Θύελλα θα αντιμετωπίσει αύριο την Κόρινθο (04/02, 15:00) και την Κυριακή την Ηλιούπολη (08/02, 15:00).

Τα δύο φιλικά θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Παραλίας και θα έχουν προπονητικό χαρακτήρα, συνεπώς δεν θα επιτραπεί η παρουσία των φιλάθλων μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ PLAY OFF