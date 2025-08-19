Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους

Πλεόνασμα ύψους 2.188 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 1.961 εκατ. ευρώ, παρουσιάζει το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 7.959 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.599 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5.665 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024. Την ίδια στιγμή τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 40.556 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.273 εκατ. ευρώ ή 5,9% έναντι του στόχου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ποσό 2.208 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού και ποσό 605 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους. Επιπλέον, ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024. Εξαιρώντας τα ανωτέρω ποσά, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, εκτιμάται σε 1.203 εκατ. ευρώ.

