Πρώτοι υποψήφιοι Λαϊκής Συσπείρωσης στον Δήμο Μεσσήνης

Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι υποψήφιοι με τον συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης στον Δήμο Μεσσήνης.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο ειδήσεων “Δίνονται στην δημοσιότητα οι πρώτοι 80 Υποψήφιοι με την Λαϊκή Συσπείρωση στον Δήμο Μεσσήνης και Υποψήφιο Δήμαρχο το Χρήστο Θεοδωρακόπουλο. Συγκεκριμένα:
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
- ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
- ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
- ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ
- ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
- ΒΛΑΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣΕΡΓΑΤΗΣ
- ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
- ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΙΔ/ΥΠ
- ΔΡΕΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
- ΖΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- ΖΑΡΓΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
- ΖΑΡΓΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΨΑΡΑΣ
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΧΟΥ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΦΟΙΤΗΤΗΣ
- ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΑΓΡΟΤΗΣ
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
- ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΚΑΣΙΜΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
- ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑΙΔ/ΥΠ.
- ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣΑΓΡΟΤΗΣ
- ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
- ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
- ΚΟΡΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
- ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
- ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
- ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
- ΛΟΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
- ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΛΟΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΜΑΛΛΙΑΡΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΙΔ/ΥΠ
- ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΔ/ΥΠ
- ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΠΟΥΡΕΛΙΑ ΧΑΡΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΑΓΡΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣΑΓΡΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΑΣΠΕΛ , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
- ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
- ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΞΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
- ΞΥΝΟΣ–ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΠΟΝΟΣ
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ/ΥΠ
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
- ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
- ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΥΔΟΚΙΑΙΔ/ΥΠ
- ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
- ΣΚΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ–ΔΕΠΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΣΟΥΡΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔ/ΥΠ.
- ΣΟΥΡΙΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ
- ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣΙΔ/ΥΠ
- ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΑΓΡΟΤΗΣ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
- ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
- ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
- ΤΣΙΧΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ
- ΤΣΙΧΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
- ΧΑΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
- ΧΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ
- ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΑΓΡΟΤΗΣ
- ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣΑΓΡΟΤΗΣ