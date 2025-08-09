Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Νέο σκηνικό στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται το επόμενο διάστημα με δύο νέες κατηγορίες τιμολογίων («πορτοκαλί» και «κόκκινα») και πιθανή κατάργηση των «πράσινων» η οποία όμως προσκρούει στο γεγονός ότι στα τιμολόγια αυτά – παρ΄ότι κατά κανόνα ακριβότερα από τα λοιπά – παραμένει μεγάλος αριθμός καταναλωτών.

Ένα ακόμη νέο στοιχείο στο οποίο στρέφει την προσοχή της η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) είναι οι πρόσθετες υπηρεσίες που ολοένα και περισσότεροι προμηθευτές παρέχουν στους πελάτες τους με χρέωση ή με τη μορφή δώρων, με στόχο να προληφθεί το ενδεχόμενο οι παροχές αυτές να αποτελέσουν μοχλό μακροχρόνιας δέσμευσης των καταναλωτών στον ίδιο προμηθευτή.

