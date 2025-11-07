Προβλήματα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Μεσσήνης- Αυτοψία στον δρόμο του Ταϋγέτου Καλαμάτα – Σπάρτη

Συνάντηση με το νέο διοικητικό συμβούλιο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης, είχε χθες, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στο γραφείο του ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος. Συζήτησαν θέματα που αφορούν την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Ειδικότερα ο σύλλογος έθεσε στον Αντιπεριφερειάρχη σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό πληθυσμό, όπως η αντιμετώπιση της μεταδοτικής νόσου ευλογιάς των προβάτων, καθώς και οι έλεγχοι που πρέπει να διενεργηθούν για τους σπόρους πατάτας προς διαπίστωση της πιστοποίησής τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, αφού συνεχάρη τα μέλη του συλλόγου για την εκλογή τους στην πρόσφατη συγκρότηση του συμβουλίου, επικεντρώθηκε στο θέμα της προστασίας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ανακοινώνοντας ότι το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει ο ανάδοχος την λειτουργία του σταθμού απολύμανσης μεταφορικών μέσων μεταφοράς ζώων, ζωοτροφών και βυτίων μεταφοράς γάλακτος, στην θέση Καλό Νερό στην Τριφυλία. Ο σταθμός θα έχει εικοσιτετράωρη λειτουργεία και συνεχή επίβλεψη από στελέχη των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τον έλεγχο των απολυμάνσεων και των παραστατικών των μεταφορικών μέσων. Επίσης ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει κανένα κρούσμα στην περιοχή μας, τονίζοντας την σπουδαιότητα της έγκαιρης ανίχνευσης των συμπτωμάτων της νόσου της ευλογιάς, την άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση κρούσματος, με σκοπό την αποτροπή εξάπλωσης του νοσήματος. Εκτός από τον σταθμό στο Καλό Νερό πρόκειται να εγκατασταθούν δυο ακόμη σταθμοί απολύμανσης ο πρώτος στην κεντρική είσοδο από Ηλεία προς Αρκαδία και ο δεύτερος στην είσοδο από Αχαΐα προς Αρκαδία. Τέλος πολύ σύντομα θα εγκατασταθεί και ένας ακόμη σταθμός απολύμανσης στην ευρύτερη περιοχή του Ισθμού Κορινθίας.

Σχετικά με τους ελέγχους για την πιστοποίηση των σπόρων πατάτας, ο αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τα μέλη του συλλόγου, ότι διενεργούνται έλεγχοι των αρμοδίων υπηρεσιών της ΠΕ Μεσσηνίας και δεσμεύθηκε για την εντατικοποίηση αυτών.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του συλλόγου Δουρούμης Κώστας, ο αντιπρόεδρος Θεοδωρακόπουλος Χρήστος, ο ταμίας Σουρίλας Χρήστος, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Γκάργκουλα Σταυρούλα και μέλη του συλλόγου.

Αυτοψία στον δρόμο του Ταϋγέτου Καλαμάτα – Σπάρτη (82η Εθνική οδός)

Αυτοψία πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ο Αντιπεριφεριάρχης Μεσσηνίας, συνοδευόμενος από μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας, στην 82η εθνική οδό, στο τμήμα Καλαμάτα – Σπάρτη, στον Ταϋγέτο, όπου έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του έργου: «Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 45 εκ. ευρώ. Ειδικότερα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κοπής βλάστησης, κατά θέσεις, για την εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας και νέου ασφαλτοτάπητα. Το έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, θα συνεχίσει ανάλογες εργασίες σε τμήματα του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της ΠΕ Μεσσηνίας. Ο προϋπολογισμός του έργου, οι εργασίες του οποίου θα υλοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 8 εκ. ευρώ περίπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η μοναδική Περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα που υλοποιεί ένα τόσο μεγάλου προϋπολογισμού έργο για όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου η πίστωση θα γίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας