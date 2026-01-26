«Πυρά» Μαργέλη για ωμή παρέμβαση στο οικογενειακό δίκαιο στο φόντο της τροπολογίας που έκανε χρήση η Κεφαλογιάννη (video)

Άστραψε και βρόντηξε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας με αφορμή τα όσα έγιναν γύρω από την ρύθμιση για τα παιδιά, την οποία αξιοποίησε η Όλγα Κεφαλογιάννη. Ο Κώστας Μαργέλης μίλησε για ωμή παρέμβαση του οικογενειακού δικαίου για θέμα που δεν τιμά την ελληνική πολιτεία και για νομοθέτηση ιδιωτικής χρήσης συναντάται μόνο σε υπανάπτυκτες χώρες ή σε αυταρχικά καθεστώτα.

Συγκεκριμένα ανέφερε

«Ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα που δεν τιμά, δυστυχώς, την ελληνική πολιτεία. Πρόκειται για την ωμή παρέμβαση που έγινε στο οικογενειακό δίκαιο. Η πρόσφατη νομοθέτηση ιδιωτικής χρήσης συναντάται μόνο σε υπανάπτυκτες χώρες ή σε αυταρχικά καθεστώτα.l

Μία υπουργός, η οποία ήταν δυσαρεστημένη από μια απόφαση οικογενειακού δικαίου που την απασχολούσε, ένα βράδυ, κατ’ επείγουσα τροπολογία, να τροποποιήσει το νόμο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. 22 Νοεμβρίου εξεδόθη η δικαστική απόφαση από την οποία η κυρία υπουργός ήταν δυσαρεστημένη και 19 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε μια τροπολογία σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Σε ένα άσχετο νομοσχέδιο που αυτή η τροπολογία θα δημιουργήσει».