Στο… σφυρί η πρώτη κατοικία- Θεσμικό πλαίσιο για ρυθμίσεις των δανείων ζήτησε ο Κώστας Μαργέλης

“Η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο κερδοσκοπίας. Χρειάζεται άμεσα θεσμικό πλαίσιο που να υποχρεώνει σε κουρέματα, να διασφαλίζει διαφάνεια και να τιμωρεί τις αυθαιρεσίες. Αλλιώς, η κοινωνία μας θα δει μια νέα γενιά αστέγων – αυτή τη φορά, ανθρώπους που είχαν σπίτι και τους το στέρησαν τα funds” σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μαργέλης, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον Τύπο.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας ζήτησε θεσμικό πλαίσιο για τις ρυθμίσεις.

“Με τα κόκκινα δάνεια να έχουν φτάσει πλέον στα 80 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση μάλιστα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, χιλιάδες δανειολήπτες συνεχίζουν αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Μετά από περίπου 6 χρόνια που τα δάνεια πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ δόθηκαν από τις τράπεζες στα funds οι πολίτες βρίσκονται απέναντι σε αυθαίρετες και καταχρηστικές πρακτικές, όπως:

καθυστερήσεις ή απορρίψεις αιτημάτων ρύθμισης,

εξωπραγματικές εκτιμήσεις ακινήτων,

ελλιπή ενημέρωση για οφειλές και δοσολόγια,

πιέσεις που οδηγούν ακόμη και σε πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

Υπάρχουν δεκάδες υποθέσεις όπου οι δανειολήπτες χάνουν τις υπάρχουσες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού, απλώς γιατί δεν είναι βιώσιμες. Αν δεν υπάρξουν γενναία κουρέματα, δεν πρόκειται να μειωθεί το ιδιωτικό χρέος. Το μόνο που θα συμβεί είναι να χαθούν ακόμη περισσότερα σπίτια.

Αυτή την στιγμή οι δανειολήπτες έχουν να επιλέξουν ανάμεσα από την ένταξη των οφειλών τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή να προχωρήσουν σε διμερείς συμφωνίες με τους servicers. Υπενθυμίζεται ότι για να μπορέσει να ενταχθεί ένας δανειολήπτης στον εξωδικαστικό θα πρέπει να έχει συνολικές οφειλές που θα ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ. Οι servicers συνεχίζουν ναζητούν μεγάλες προκαταβολές και υψηλές μηνιαίες δόσεις στις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί ένα μεγάλο ποσοστό των δανειοληπτών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα: Να χάνεται η ρύθμιση και οι δανειολήπτες να συνεχιζουν να βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, κινδυνεύοντας να χάσουν ακόμη και την πρώτη κατοικία τους. Η μόνη λύση είναι να υπάρξουν βιώσιμες ρυθμίσεις, που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες που έχουν οι δανειολήπτες. Βιώσιμες λύσεις τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες.“