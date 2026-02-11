Πύργος-Καλό Νερό- Τσακώνα: Το επόμενο στοίχημα στους αυτοκινητόδρομους

Σε παζλ για δυνατούς λύτες θα είναι η προσπάθεια για την χρηματοδότηση του τελευταίου τμήματος της Ολυμπίας Οδού, Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα. Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος Πάτρα-Πύργος το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη υλοποίηση του τμήματος που όχι μόνο ολοκληρώνει την Ολυμπία Οδό αλλά ολοκληρώνει και όλο το οδικό κύκλωμα της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα έχουμε τρία σενάρια με κόστος από 700 εκατ. ευρώ μέχρι και 1 δισ. ευρώ πράγμα που δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις για την δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν αυτό το ποσό είναι ρεαλιστικό να δοθεί για την κατασκευή ενός κλειστού αυτοκινητόδρομου με πολύ μικρή ημερήσια κίνηση οχημάτων ή αν πρέπει να επανεξεταστούν μειωμένα χαρακτηριστικά, όπως στην περίπτωση του Ιωάννινα-Κακαβιά όπου το κόστος για 70 χιλιόμετρα κυμαίνεται στα 310 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση του άξονα «Ιωάννινα – Κακαβιά», προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το καταληκτικό κομμάτι από το Καλπάκι, οι Jaspers μείωσαν τη διατομή του άξονα, διότι δεν «έβγαινε» βάσει της μελέτης κόστους-οφέλους. Σε κάθε περίπτωση, για την επιλεγείσα λύση θα πρέπει να υπάρξει νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση.

