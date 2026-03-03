Μήνυμα αισιοδοξίας για τον οδικό άξονα Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα – Σπ. Χηνόπουλος: «Θέλουμε ασφαλή αυτοκινητόδρομο με δύο λωρίδες ανά ρεύμα» (video)

Ο οδικός άξονας Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα συνιστά έργο ύψιστης σημασίας για την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Η ολοκλήρωσή του θα επιτρέψει το «κλείσιμο» του λεγόμενου οδικού δακτυλίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αναπτυξιακή δυναμική σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αποτελέσματα της κυκλοφοριακής έρευνας της Ολυμπίας Οδού, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη σύνταξη επικαιροποιημένης μελέτης κόστους–οφέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που ίσχυαν πριν το 2012. Παράλληλα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες χάραξης και οδοποιίας, με μοναδική εκκρεμότητα το τμήμα διέλευσης από την περιοχή του Καϊάφα.

Ως μια ουσιαστική κίνηση που δρομολογεί τις εξελίξεις για την υλοποίηση του πολυαναμενόμενου οδικού άξονα χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της Ολυμπίας Οδού ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας. Ο Σπύρος Χηνόπουλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του best τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται «Για εμάς είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Δεν ενθουσιαζόμαστε ότι σίγουρα θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του δρόμου αλλά μας κάνει αισιόδοξους ώστε να συνεχίσουμε να παλεύουμε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου οδικού άξονα». Υπογραμμίζοντας στη συνέχεια ότι ζητούμενο για την περιοχή είναι «ένας ασφαλής αυτοκινητόδρομος και να έχει σε κάθε ρεύμα τουλάχιστον δυο λωρίδες κυκλοφορίας» καλώντας επί τη ευκαιρία τους τοπικούς πολιτικούς άρχοντες «να προσπαθήσουν όσο μπορούν περισσότερο ώστε να προωθηθεί αυτό το έργο»συμβάλλοντας στην επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών ώστε, όπως είπε «κάποια στιγμή, η δικιά μας η γενιά να δει την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου για όλη την Τριφυλία». Ο κ. Χηνόπουλος επισήμανε τέλος τις συνεχείς παρεμβάσεις του Εμπορικού συλλόγου που επί 5ετίας κρατά το θέμα στην επικαιρότητα.