Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα: Η φωτιά καίει σπίτια και εργοστάσια και μαίνεται σε τρεις κατευθύνσεις – Νέες εντολές εκκένωσης από το 112 – Κλειστή η Πατρών Πύργου

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Αχαΐας λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12.08.2025). Το μέτωπο καίει ανεξέλεγκτο με αποτέλεσμα να εκκενωθούν μέχρι τώρα 23 οικισμοί. Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ήδη ένας τραυματίας με εγκαύματα σε μέτωπο και χέρι ενώ από την πυρκαγιά φαίνεται πως τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες.

Πριν από λίγο ήχησε 112 για την εκκένωση της Κάτω Αχαΐας!

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ στην περιοχή που μαίνεται η πυρκαγιά έχουν καεί σπίτια και επιχειρήσεις.

Το 112 ήχησε και πάλι το απόγευμα της Δευτέρας (12/08/2025) για την εκκένωση ακόμη 6 περιοχών στην Αχαία. Συγκεκριμένα εκκενώνονται οι περιοχές Άνω Αχαία, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυά, Στεναίτικα και Λευκός και οι πολίτες απομακρύνονται προς την Κάτω Αχαία.

Οι εκκενώσεις συνεχίζονται με το 112 να στέλνει μήνυμα και ζητά από τους πολίτες στην περιοχές Καμίνια, Ανεμόμυλος, Τσουκαλαίικα και Βραχναίικα να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Στην Αχαΐα πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ και έχουμε τρεις διαφορετικές πυρκαγιές.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αχαΐα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική σε 3 διαφορετικές πυρκαγιές στα Φλογεραίϊκα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 17 Α/Φ και 4 Ε/Π, εκ των οποίων το 1 Ε/Π για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η πρώτη και κύρια στην περιοχή Ίσωμα (κοντά στη ΒΙΠΕ) είναι σε πλήρη εξέλιξη και συνολικά επιχειρούν σε κύκλο 20 εναέρια μέσα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό . Η φωτιά κινείται προς κάτω Αλισσο.

Η δεύτερη στην περιοχή Γλαύκος, η οποία έχει ελεγχθεί και η τρίτη στην περιοχή Πλατάνι η οποία είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής και επιχειρούν 2 Canadair.

Στις τρεις διαφορετικές φωτιές στα φλογεραίικα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαίας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα.

Παράλληλα από αέρος έχουν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα υπό τον συντονισμό του ΚΕΠΙΧ, σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται 3 πλωτά του Λιμενικού Σώματος (2 Περιπολικά Σκάφη ΛΣ και 1 Αντιρρυπαντικό σκάφος ΛΣ) και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, προς παροχή συνδρομής λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή Πλατάνι Αχαΐας.

Καμένο σπίτι στην Περιστέρα

Φθορές σε σπίτια και υποδομές έχουν προκαλέσει οι μεγάλες φωτιές που μαίνονται στην περιοχή της Αχαΐας. Μια από τις πληγείσες περιοχές είναι η Περιστέρα, όπου φαίνεται και ένα σπίτι να έχει καεί ολοσχερώς.

Στο μεταξύ διεκόπη με εντολή της Τροχαίας η κυκλοφορία στην Πατρών-Πύργου μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας, εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της ΒΙΠΕ Αχαΐας, με εντολή της Τροχαίας διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας. Κλειστή και η Παλαιά Εθνική Οδός.