“Αλμυρά” φέτος τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες

Στα ύψη φαίνεται πως θα είναι και φέτος οι τιμές στα αγαπημένα γλυκά των Χριστουγέννων, όπως είναι τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, καθώς και άνοδος των τιμών των πρώτων υλών, θα συμπαρασύρει το κόστος για τα παραδοσιακα γλυκίσματα των εορτών, όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews o Γιάννης Γλύκος, πρόεδρος Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, παρά τις προσπάθειες των επαγγελματιών να συγκρατήσουν τις ανατιμήσεις, παρότι “δεν βγαίνουν οικονομικά”.

“Πριν από δύο χρόνια ο τόνος του κακάο είχε 2.000 δολάρια. Έφτασε μέχρι και τα 12.000 δολάρια. Εμείς όμως κρατήσαμε τις τιμές όσο μπορούσαμε. Αντί να κάνουμε αύξηση 300%, κάναμε μόνο 20% με 30% και προσπαθήσαμε να απορροφήσουμε όλον τον κραδασμό. Όμως πλέον δεν βγαίνουμε, τα μαγαζιά μας δεν βγαίνουν πέρα”, δήλωσε στην εκπομπή “Newsroom” ο κ. Γλύκος.

Μιλώντας για την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές που παρατηρείται, επισήμανε ότι αυτό δεν έχει φανεί στην ελληνική αγορά ο πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών Ελλάδος τόνισε: “Τώρα υπάρχει μία σταθεροποίηση και μία πτώση στο κακάο, η οποία όμως δεν έχει φανεί στις τιμές της σοκολάτας. Παλιά αγοράζαμε σοκολάτα 4 με 4,5 ευρώ το κιλό, φτάσαμε να την αγοράζουμε 12 ευρώ και σήμερα πληρώνουμε 9 με 10 ευρώ. Το κακάο έπεσε από τα 12.000 στα 6.000 δολάρια, αλλά δεν έχει μετακυλιστεί ακόμα η μείωση στις τιμές μας”.