Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή τους

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου αναμένεται να αρχίζει η διαδικασία της καταβολής των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών με πιθανότερες ημερομηνίες τις εξής:

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

