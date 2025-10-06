“Η ψηφιακή ισότητα είναι δικαίωμα όλων” – Εκδήλωση στην Τρίπολη

Το Ινστιτούτο Υγιούς Γήρανσης ΜΕΝΤΩΡ και ο Δήμος Τρίπολης στο πλαίσιο διήμερου αφιερώματος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Νόσο Alzheimer’s και την Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία πραγματοποίησε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 Εργαστήριο (workshop) ενδυνάμωσης ψηφιακών ικανοτήτων σε μέλη του Κ.Α.Π.Η Δήμου Τρίπολης.

Στόχος του εργαστήριου ήταν η ενδυνάμωση των ψηφιακών ικανοτήτων των ηλικιωμένων στη χρήση έξυπνων κινητών συσκευών (smartphones) αλλά και υπολογιστών, ώστε να είναι σε θέση να αγοράζουν προϊόντα από το διαδίκτυο (e-shop) και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (e-banking), όπως αποστολή χρημάτων, πληρωμή λογαριασμών κ.α.

Η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Τσιμπάνη πληροφορικό, Senior ΙΤ Manager ΕΚΠΑ και τον κ. Παντελή Μπαλαούρα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), όπου μέσα από δύο εργαλεία προσομοίωσης, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε ενέργειες με έναν ευχάριστο, παιγνιώδη και απολύτως ασφαλή τρόπο.

Παράλληλα, μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας, ενίσχυσαν την ικανότητά τους για ανεξάρτητη διαβίωση, αποκτώντας βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Σε δηλώσεις της η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης κα Κορώνη – Παπαντωνίου Κλειώ τόνισε: “Με το εργαστήριο αυτό, θέλουμε να δείξουμε στους μεγαλύτερους συμπολίτες μας ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχός τους στην καθημερινή ζωή. Να μάθουν να χρησιμοποιούν το κινητό ή τον υπολογιστή τους με ασφάλεια, να κάνουν τις αγορές τους, να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, να επικοινωνούν πιο εύκολα με τους δικούς τους. Η ψηφιακή ισότητα είναι δικαίωμα όλων”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΛΕΙΩ ΚΟΡΩΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ