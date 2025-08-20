Arabica: Σε υψηλό δύο μηνών ο καφές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στη Βραζιλία

Άνοδο σημείωσαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του καφέ Arabica στη Νέα Υόρκη φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, εν μέσω ανησυχιών ότι οι πολλαπλές περίοδοι κρύου καιρού και ελαφρού παγετού θα μπορούσαν να περιορίσουν την παραγωγή στην κορυφαία παραγωγό χώρα του κόσμου, τη Βραζιλία.

Ανησυχία για την παραγωγή

Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι η φετινή σοδειά καφέ στη Βραζιλία θα είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δήλωσε ο Michael McDougall, αναλυτής στην McDougall Global View. «Δεν είναι μόνο η τρέχουσα σοδειά που προκαλεί ανησυχία, αλλά και η σοδειά του 2026 θα μπορούσε να είναι περιορισμένη, καθώς και οι περιόδους κρύου καιρού ήδη προκαλούν πρόωρη ανθοφορία λόγω στρες».

Το πιο ενεργό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσε άνοδο έως και 2,6% την Τρίτη. Οι τιμές αυξήθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, οδεύοντας προς το μεγαλύτερο σερί ανόδου από τον Απρίλιο.

